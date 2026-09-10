Incendi, allerta gialla in Gallura: pericolosità media

Il rischio incendi in Gallura.

Scatta l’allerta per il rischio incendi in Gallura. La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di pericolosità media, codice giallo, indicando condizioni che richiedono attenzione sul fronte della prevenzione e della gestione di eventuali roghi. Secondo il bollettino, in caso di innesco le fiamme possono svilupparsi e richiedere un intervento tempestivo. L’eventuale incendio, se affrontato rapidamente, può essere contenuto attraverso il dispiegamento delle forze ordinarie di terra, con la possibilità di integrare le operazioni con l’impiego dei mezzi aerei della Regione.

La Protezione Civile della Sardegna richiama così l’attenzione sulla necessità di adottare comportamenti prudenti e di segnalare tempestivamente eventuali focolai, contribuendo a consentire un intervento rapido da parte delle squadre impegnate nelle attività di contrasto agli incendi.

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