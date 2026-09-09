Il meteo a Olbia per giovedì 10 settembre cambia decisamente registro. Dopo le temperature ancora elevate dei giorni precedenti, la Gallura si prepara a una giornata più fresca, nuvolosa e ventosa. Il calo termico sarà evidente soprattutto nelle ore centrali, mentre il vento da nord-ovest contribuirà a rendere il cambiamento ancora più percepibile.

A Olbia la previsione ARPAS indica una minima di 20 gradi e una massima di 24. Il giorno precedente la massima prevista era di 34 gradi: significa una diminuzione di 10 gradi in appena 24 ore. Anche Tempio Pausania passerà dai 32 gradi del 9 settembre a una massima di 22.

Non sarà quindi soltanto una giornata più fresca. Sarà il primo vero cambio di scenario dopo una lunga fase caratterizzata da temperature estive.

Le previsioni meteo per giovedì 10 settembre in Gallura

Nelle prime ore il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con una copertura maggiore nella mattinata. Nel pomeriggio sono previste schiarite progressive, anche se non si possono escludere fenomeni isolati sui settori orientali. Il bollettino generale ARPAS segnala infatti piogge più deboli e isolate sulla parte orientale dell’Isola rispetto ai fenomeni previsti sul settore occidentale.

Il vento sarà però il protagonista della giornata anche in Gallura. La previsione indica correnti inizialmente deboli da ovest, destinate a mantenere questa direzione nel corso della giornata. Sul quadro regionale è previsto un rinforzo del nord-ovest, con intensità localmente forti sulle coste settentrionali.

Il mare subirà di conseguenza un aumento del moto ondoso. Il Mare di Sardegna potrà arrivare a condizioni di molto mosso o localmente agitato, mentre gli altri bacini saranno mossi. Per chi si sposterà lungo la costa o utilizzerà imbarcazioni sarà quindi una situazione ben diversa da quella dei giorni precedenti.

Il dato più significativo resta comunque quello delle temperature. I 34 gradi previsti per Olbia mercoledì lasceranno spazio ai 24 di giovedì. Un cambiamento netto che interrompe, almeno temporaneamente, la lunga parentesi di caldo di inizio settembre. Le previsioni per venerdì indicano poi cielo più sereno e temperature stabili o in ulteriore lieve calo, mentre i venti resteranno occidentali.

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