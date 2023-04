Oschiri, torna la rassegna dedicata alla Madonna di Castro

La festa della Madonna di Castro a Oschiri.

In occasione dei 40 anni dalla sua formazione, lo storico gruppo folk di Oschiri, intitolato alla Vergine di Castro, organizza con il patrocino del Comune di Oschiri, per domenica 16 aprile, la diciassettesima Rassegna Folk in onore di Nostra Signora di Castro e in ricordo di Vincenzo Pigini, componente del gruppo scomparso prematuramente.

Dopo una settimana, nella quale in simulacro della Vergine ha sostato nella chiesa parrocchiale, accolto il Lunedì dell’Angelo da una partecipata processione alla presenza dei cavalieri a cavallo, del comitato fedales 81/82, dei gruppi folk locali intitolati a Nostra Signora di Castro e alla Beata Vergine Immacolata e della confraternita Santa Croce, portato per le vie del paese il giovedì in occasione della fiaccolata, venerato durante le celebrazioni e in particolare nella Messa del venerdì per gli anziani e gli ammalati, sabato fa rientro nel santuario a circa 5 chilometri dal paese per la grande festa della domenica.

Durante la giornata saranno celebrate diverse celebrazioni liturgiche, la più importate sarà quella delle 11 ufficiata dal vescovo monsignor Corrado Melis.

La sera a partire dalle 18, sul palco allestito nel piazzale antistate la chiesa, si alterneranno oltre ai gruppi folk locali anche il Gruppo Folk “Norkalis” di Orune, Gruppo Folk “Acc. Tradizioni Popolari Città di Tempio” e il Gruppo Folk “Santu Jacu” di Orosei e non potevano mancare i Tenores “Nunnale” di Orune.

A presentare la serata sarà il cantadore Emanuele Bazzoni, che avrà anche il ruolo di far ballare i presenti al termine delle esibizioni. Durante la serata, ci sarà anche l’estrazione dei biglietti vincenti, della lotteria organizzata per l’occasione.

