La situazione al Centro di salute mentale di La Maddalena.

I servizi del Centro di Salute Mentale sono ricominciati a La Maddalena già dal 10 marzo. E l’attività del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) viene svolta con regolarità ogni due settimane da due medici che ricevono i pazienti su appuntamento. È la precisazione della Asl Gallura in seguito alle notizie diffuse a mezzo stampa sul blocco dei servizi del Csm nell’isola-parco.

“Il grave atto di disinformazione ha provocato forte allarme tra i cittadini e le loro famiglie. Eppure – sottolinea il Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – sarebbe bastata, da parte del consigliere regionale che ha diffuso imprudentemente la notizia, una telefonata alla Direzione Aziendale per avere gli opportuni chiarimenti. Invece si è preferita ancora una volta la strada del sensazionalismo. Me ne rammarico, perché questa operazione mediatica viene fatta sulla pelle di pazienti sensibili che di tutto hanno bisogno, fuorchè di falsità”.

Il direttore generale ricorda che “pur nella difficoltà di reperire medici specialisti, condivisa con tutto il Paese, grazie alla collaborazione del nostro servizio Spdc è stata trovata già dal mese di marzo una soluzione per la copertura delle attività di salute mentale a La Maddalena che, in questo momento, come confermano gli stessi medici, stanno procedendo regolarmente. E non trova fondamento nemmeno l’affermazione sulla presunta situazione esplosiva di Olbia dove i servizi continuano ad essere forniti, senza alcuna sospensione di terapie o di assistenza ai pazienti”.

