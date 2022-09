La festa di San Michele arcangelo a Padru.

Sabato 1 ottobre, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele, Santo Patrono di Padru, il comitato della festa organizza due escursioni naturalistiche gratuite adatte a grandi e piccini alla scoperta del territorio padrese: una a piedi guidata da Erica Costa, Guida Ambientale Escursionistica gallurese, e una in bicicletta guidata dall’associazione di Padru Crossing Gallura. L’appuntamento per i camminatori e per chi vuole unirsi con la propria bicicletta sarà alle 15:30 nel Piazzale San Michele a Padru.

Dal centro del paese si partirà tutti insieme verso le colline che, passo dopo passo e pedalata dopo pedalata, regaleranno ai partecipanti splendidi panorami sia verso il mare che verso l’interno selvaggio, fra i profumi e i colori della natura che da il benvenuto all’autunno. L’escursione durerà circa 3 ore e attraverserà il paesaggio granitico alle spalle di Padru fra grandi leccete, sugherete e rigogliosa macchia mediterranea, su una comoda carrareccia.

La meta delle due escursioni, fra boschi e sorgenti, sarà uno scenografico belvedere dove lo sguardo volge a 360 gradi donando la vista di vallate e rilievi montuosi di mezza Sardegna sino a scorgere la catena del Gennargentu.

Al rientro i partecipanti troveranno la giusta ricompensa alla fatica: il comitato festeggiamenti offrirà una prelibata cena a base di vitello arrosto. A seguire Maria Luisa Congiu in concerto e, in seconda serata, la band Terzo Tempo Acoustic Duo.

L’obiettivo dell’originale iniziativa inserita nel calendario della festa del Santo Patrono è la promozione del territorio padrese come meta, ancora poco conosciuta, nel panorama del turismo sportivo in Sardegna e in Italia e la valorizzazione della sua ricchezza naturale paesaggistica, enogastronomica, storica e culturale.

E’ consigliato abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica e un litro d’acqua. Per maggiori informazioni sull’escursione a piedi contattare Erica Costa al +39 3467907028 o visitare la pagina https://www.erykainviaggio.com/gaesardegna/calendario-escursioni-erica-costa.html mentre per l’escursione in bici contattare Crossing Gallura al +39 3792797294.