L’incidente a Padru.

Incidente stradale, questa mattina, nel territorio di Padru. Intorno alle 8:10, per cause da accertare, un’autovettura è uscita di strada, finendo in una scarpata per circa 20 metri.

Sul posto, all’altezza della strada provinciale 24, in località Badu Andrìa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia per la messa in sicurezza dell’auto e la bonifica della zona. Il conducente, nonché unico occupante del mezzo, ha riportato qualche escoriazione. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.

