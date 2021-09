I candidati della Lista Nizzi a Olbia.

Ventotto candidati: 15 uomini e 13 donne, nel rispetto delle quote rosa, rappresentano la Lista Nizzi a sostegno del candidato sindaco Settimo Nizzi alle prossime elezioni comunali di ottobre ad Olbia. Tra i big della lista i due assessori uscenti Simonetta Lai, delegata ai Servizi sociali, e Giampiero Palitta, assessore uscente ai Lavori pubblici.

Palitta è della lista il delegato e il portavoce: “La nostra è una lista composta sia da persone della società civile che da politici. In merito a chi ha scelto di abbandonare la nostra coalizione e candidarsi con Augusto Navone, dico che sono molto distante da queste polemiche e che ognuno fa le sue scelte. Il nostro obiettivo come lista è quello di consolidare ciò che abbiamo fatto sinora, in primis in termini di opere pubbliche”.

Palitta entra quindi più nello specifico. “Penso ai lavori di via Iglesiente come a quelli della zona Baratta. Abbiamo appaltato il ponte di via Petta e in occasione del Giro d’Italia, rifatto molte strade della città. Abbiamo programmato un piano di mitigazione delle acque, ripristinato sistemi idrici che funzionano ed appaltato il ponte che metterà in comunicazione il quartiere dell’ospedale con quello di San Simplicio”, conclude l’assessore uscente.

(Visited 89 times, 89 visits today)