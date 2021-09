I candidati che non si sono rimandati a Olbia.

Sono tre i consiglieri comunali uscenti che hanno deciso di non ricandidarsi alle prossime di ottobre ad Olbia. Fanno tutti parte parte della maggioranza che ha sostenuto il sindaco Settimo Nizzi. Vediamo chi sono.

Non si ricandida il medico Efisio Dessanai, eletto cinque anni fa in una lista civica di centrodestra e da sempre legato al primo cittadino. Nelle file di Forza Italia, invece, non si ripresenta Ugo Cantelli, entrato in Consiglio comunale a marzo del 2020, che si distinse per un fatto curioso: il suo voto contro la maggioranza a metà aprile del 2021 per appoggiare la proposta della minoranza a tutela di Cala Saccaia.

Altro consigliere uscente di Forza Italia che ha deciso di non ricandidarsi è Alessandro Altana, rimasto coinvolto nel maggio del 2019, in un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano.

