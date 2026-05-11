Dal Roma arriva un finanziamento per la scuola a Padru

A Padru 50mila euro per la scuola

Nuove risorse in arrivo per i Comuni della Sardegna grazie ai finanziamenti promossi dal Governo, anche per una scuola di Padru. Sono fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini per viabilità, scuole e patrimonio pubblico. A comunicarlo è stato l’onorevole Dario Giagoni, che ha espresso soddisfazione per l’arrivo dei fondi nei territori sardi.

“Si tratta di risorse importanti per i nostri Comuni – ha dichiarato Giagoni – che consentiranno di realizzare opere attese dai cittadini e di migliorare servizi, sicurezza e qualità della vita. Continueremo a lavorare affinché la Sardegna possa crescere e migliorare attraverso investimenti concreti”.

I fondi per Padru

Per quanto riguarda la Gallura, il Comune di Padru beneficerà di un finanziamento da 50mila euro destinato alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico dell’istituto scolastico di Corso Repubblica. Un intervento che punta a garantire maggiore sicurezza agli studenti e una riduzione dei consumi energetici.

Tra gli altri finanziamenti assegnati nell’Isola, il Comune di Ploaghe riceverà 500mila euro per la manutenzione delle strade del centro abitato, mentre Nuoro ottiene complessivamente 5 milioni di euro: 2 milioni per interventi di manutenzione straordinaria e 3 milioni destinati alla viabilità cittadina.

A Villamassargia andrà invece un milione di euro per la ristrutturazione e l’adeguamento di alcuni immobili comunali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico e migliorare i servizi destinati alla comunità.

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