Schianto contro i cinghiali ad Arzachena, muore un animale

Incidente stradale ad Arzachena a causa dei cinghiali

Incidente stradale ad Arzachena nella serata di domenica 10 maggio, protagonisti un’auto e un branco di cinghiali. Intorno alle ore 20, un automobilista procedeva lungo via Umberto provenendo dalla località Micalosu quando, a circa cento metri di distanza dalla rotatoria, si è verificato l’impatto improvviso. La dinamica dell’incidente descrive l’attraversamento fulmineo di un branco composto da quattro esemplari di cinghiale, emersi da un tratto di fitta vegetazione di edera che costeggia la carreggiata. La presenza della pianta rampicante ha agito da barriera visiva, rendendo di fatto impossibile per il conducente percepire il pericolo in tempo utile per evitare la collisione.

Lo scontro violento

Nello scontro, che ha causato danni all’auto, uno degli esemplari è morto sul colpo. Nonostante la violenza dell’urto, l’automobilista è rimasto fortunatamente illeso, pur riportando un forte stato di choc. L’episodio ha destato particolare meraviglia per via dell’orario in cui si è verificato; sebbene la circolazione dei cinghiali sia un fenomeno consueto durante le ore notturne, l’incursione stradale in pieno giorno rappresenta un elemento di novità che accresce il livello di allerta per la sicurezza pubblica.

Sul luogo del sinistro è intervenuta prontamente la Polizia locale di Arzachena per effettuare i rilievi di legge, gestire il traffico e coordinare la rimozione della carcassa dell’animale. L’accaduto riaccende il dibattito su una problematica annosa che affligge il territorio gallurese, dove la proliferazione incontrollata di questi ungulati continua a rappresentare una minaccia costante non solo per la sicurezza stradale, ma anche per l’integrità delle attività agricole e dei fondi privati. L’incidente odierno conferma come le misure di contenimento adottate finora risultino ancora insufficienti a fronteggiare un fenomeno che sembra ormai essersi spostato dai contesti rurali alle arterie di collegamento urbano.

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