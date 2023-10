Giampaolo Orecchioni aveva 86 anni.

A Palau, la comunità è addolorata dalla scomparsa di Giampaolo Orecchioni, avvenuta all’età di 86 anni. La passione per la caccia era ben nota, e in queste ore, molte persone hanno voluto esprimere il loro cordoglio alla famiglia per la perdita.

Lasciano il loro annuncio di tristezza sua moglie Maria, i suoi figli Loretta, Andrea e Giampaolo, nonché i suoi amati nipoti Luca e Alice. A condividere il dolore ci sono anche fratelli, sorelle, cognati, nipoti e parenti.

I funerali si terranno venerdì 6 ottobre, alle ore 16, presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie. Il corteo funebre partirà dalla casa del defunto. In questo momento di tristezza, la comunità si unisce nel ricordo di Giampaolo e nell’esprimere il proprio affetto alla famiglia.

