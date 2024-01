Palau sempre più green: arrivano stazioni di ricarica per auto elettriche

Arrivano 4 stazioni per ricaricare le auto elettriche a Palau.

Un paese turistico che vuole diventare sempre più green e a misura di tutti, turisti e non. A Palau arrivano altre 4 stazioni di ricarica per le auto elettriche. Grazie all’accordo con Enel X Way sono in corso i lavori per l’installazione dei punti ricarica.

Due delle 4 nuove stazioni saranno a ricarica veloce. I lavori sono in corso al parcheggio Guardia Medic, in via degli Achei, al parcheggio porto turistico. Nuove ricariche anche in via Galatea, al parcheggio fronte Scuola Materna, poi al Parcheggio multipiano comunale. “Vista la crescente richiesta di ricariche e il numero di utenti sempre in crescita Palau diventerà un nuovo ulteriore polo di ricarica per i veicoli elettrici permettendo la ricarica simultanea di 8 veicoli”, fa sapere il Comune.

