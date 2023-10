Incidente vicino Palau, a 92 anni si ribalta con l’auto

Incidente verso le 13 tra Palau e Bassacutena, dove un automobilista di 92 anni ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Lungo la Statale 133 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Arzachena. Sono stati loro a estrarre l’anziano, che viaggiava da solo con la sua Dacia Duster.

Per farlo uscire dall’abitacolo hanno utilizzato dei particolari cuscini di sollevamento. Le condizioni del 92enne non dovrebbero essere gravi. L’anziano è stato perso in carico dall’elisoccorso.

