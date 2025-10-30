Carta d’identità, anche a Palau l’addio a quella cartacea

Palau dice addio alla carta d’identità cartacea

Palau si allinea alla normativa europea: tutti i documenti cartacei non saranno più validi, bisogna cambiare la carta d’identità. Indipendentemente dalla scadenza riportata. Necessario il passaggio alla CIE.

Un cambiamento epocale è alle porte per milioni di italiani ancora in possesso della vecchia carta d’identità in formato cartaceo.

La nuova carta entro il 3 agosto

A seguito del Regolamento (UE) 2019/1157, la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno ha ribadito che tali documenti perderanno definitivamente validità il 3 agosto 2026, non rispettando più gli standard minimi di sicurezza richiesti dall’Unione Europea.

La scadenza è perentoria: ciò significa che, anche se sul documento cartaceo fosse indicata una validità successiva, questo diventerà inutilizzabile, anche sul territorio nazionale e per l’espatrio, a partire da quella data.

Passaggio urgente alla Cie

In vista di questa scadenza, l’Anagrafe comunale di Palau invita caldamente tutti i cittadini in possesso di un documento cartaceo a richiederne con largo anticipo la sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per evitare l’assalto agli sportelli nell’imminenza del 2026, i cittadini possono procedere al rinnovo della carta cartacea anche se questa è ancora valida, superando così la regola generale che consente il rinnovo solo nei 180 giorni che precedono la scadenza.

L’Ufficio Anagrafe è pronto per la transizione alla CIE. È possibile fissare l’appuntamento online per gli orari di mattina (da lunedì a venerdì) e di pomeriggio (martedì e giovedì). Il rilascio della CIE non è immediato e richiede circa 6 giorni per la consegna.

Il Ministero dell’Interno ricorda che il rilascio del formato cartaceo è ormai limitato a casi eccezionali e documentati di urgenza, come motivi di salute, viaggio imminente, consultazione elettorale o partecipazione a concorsi/gare pubbliche. Anche in questi rarissimi casi di urgenza, o per i cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), la validità del documento cartaceo non potrà comunque superare il 3 agosto 2026.

La nuova CIE non è solo un documento di riconoscimento più sicuro, ma è anche lo strumento essenziale per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

