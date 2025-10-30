Hub del Farmaco, il primo bilancio del “Transit Point” di Olbia

Avviato anche in Gallura il “Transit point” di Olbia per la gestione aziendale della distribuzione dei farmaci
Con l’avvio del Transit point anche Olbia è entrata nella rete dell’Hub del farmaco, il progetto di logistica integrata. “Riguarda la gestione e la distribuzione centralizzata di farmaci e dispositivi medici a tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale. Il bilancio del primo trimestre è positivo: il sistema di smistamento sta offrendo risposte alle diverse Unità Operative che stanno usufruendo del servizio”.
“Il servizio coordinato da Ares Sardegna è gestito da Plurima, azienda capofila della rete d’imprese aggiudicataria della gara. Il Transit Point è uno spazio logistico all’interno dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. È un punto di scarico, consolidamento e rilancio del materiale farmaceutico proveniente dall’Hub di Sassari, destinato al territorio della Asl Gallura. Si inserisce all’interno della rete logistica regionale ed è stato pensato per ridurre i tempi di percorrenza, razionalizzare i trasporti e garantire una gestione più capillare delle consegne”.
La direzione Asl Gallura
“L’Assessorato alla Sanità, tramite Ares Sardegna, si è dotato di un modello di logistica sanitaria innovativo – sottolinea la direzione aziendale della Asl Gallura – e un ruolo importante nella rete di movimentazione dei farmaci lo sta assumendo anche il nostro territorio con il Transit Point, che nei primi tre mesi si è dimostrato virtuoso. L’obiettivo è migliorare l’efficienza in questo settore, sia per quanto riguarda l’organizzazione del magazzino e del lavoro degli operatori sanitari, sia per il servizio ai pazienti che deve sempre essere tempestivo. L’Hub del farmaco garantisce, inoltre, una maggiore sicurezza nella conservazione, nel controllo e nella movimentazione di farmaci e dispositivi medici, con il fine ultimo di garantire migliorie all’assistenza sanitaria”.
“Il posizionamento del Transit Point permette una maggiore reattività operativa nei trasporti ordinari e di emergenza, il contenimento dei percorsi con tratte ottimizzate, un supporto logistico in caso di picchi di attività stagionali e scorte dedicate per la gestione di urgenze locali e farmaci salvavita. I trasferimenti avvengono su mezzi dotati di impianto refrigerante per mantenere la catena del freddo. Gli utilizzatori sono i reparti ospedalieri e farmaceutici e le strutture territoriali e distrettuali”.
I numeri del primo trimestre
“Nel primo trimestre di operatività, che ha coinciso con il periodo estivo, i volumi di farmaci movimentati hanno avuto un andamento in crescita. Sono state inviate 731 richieste di approvvigionamento per più di 6mila ordini per farmaci, dispositivi medici e materiali sanitari, trasferiti a 45 tra Unità Operative e strutture territoriali della Asl Gallura. I farmaci appartenenti alla fascia del sistema cardiovascolare rappresentano la categoria con il maggior numero di uscite, seguiti dai farmaci della classe “Sangue ed organi emopoietici”.