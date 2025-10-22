Olbia dice addio alla carta d’identità cartacea, anche se valida

Come rifare la carta d’identità a Olbia.

Anche Olbia abbandona la carta di identità cartacea e dovranno essere tutte sostituite. La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 76/2025, ribadendo quanto già previsto dal Regolamento Europeo n. 1157 del 2019, ha stabilito che le carte d’identità cartacee, già rilasciate o in corso di rilascio, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, saranno valide esclusivamente fino al 3 agosto 2026.

Entro tale data bisogna sostituire le carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo, anche se ancora in corso di validità, con il formato elettronico. Poiché il rilascio non è immediato, ed anche allo scopo di evitare lunghe attese in prossimità della scadenza, si suggerisce ai cittadini di recarsi presso gli uffici del Servizio Anagrafe del Comune di Olbia, che si trovano nel palazzo comunale di via Garibaldi n. 49, per richiedere la carta d’identità elettronica con adeguato anticipo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui