Giovane pusher fermato a Olbia con un chilo di hashish

I carabinieri hanno fermato un giovane nel centro di Olbia e hanno scoperto che aveva un chilo di hashish diviso in panetti. I militari del Reparto territoriale di Olbia lo hanno trovato nel centro città. Non è stato un incontro occasionale ma il risultato di un’indagine nata per fermare sul nascere l’attività di spaccio.

Il giovane aveva con sé alcuni panetti di hashish per circa un chilo di peso, ma anche un po’ di marijuana e il kit per la preparazione delle dosi. L’intervento dell’Arma ha stroncato i progetti commerciali del giovane pusher che mirava al mercato dei suoi coetanei.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui