Cimitero di Palau, cambia la gestione e arriva il necroforo fisso

Cambio di gestione al cimitero di Palau.



Svolta nella gestione dei servizi e della camera mortuaria del cimitero di Palau. Con la recente determinazione, il Comune ha ufficialmente affidato il servizio alla Orsociale s.c.s. Cooperativa Servizi, segnando il passaggio operativo verso una gestione esternalizzata che punterà tutto su efficienza, decoro e continuità.

L’operazione, che nasce dall’indirizzo politico della Giunta comunale, prevede un contratto della durata di 36 mesi per un importo di aggiudicazione pari a 138.450 euro. La vera novità del nuovo capitolato è l’introduzione della figura del necroforo. Non si tratterà più di interventi saltuari, ma di un presidio operativo costante: l’addetto sarà presente per 6 ore al giorno, 6 giorni su 7, garantendo inoltre la reperibilità per eventuali necessità straordinarie.

Questa figura si occuperà non solo delle operazioni tecniche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni), ma anche della gestione del registro cimiteriale e della verifica dei documenti che accompagnano i feretri, garantendo precisione amministrativa e dignità al rito del commiato.

L’amministrazione ha messo al centro del bando il decoro urbano. La cooperativa affidataria avrà infatti la responsabilità di: pulizia e manutenzione: cura costante del verde e dei viali, garantendo che le aree di percorrenza e gli spazi comuni siano sempre ordinati. Apertura e chiusura: presidio puntuale degli ingressi secondo gli orari concordati, assicurando la fruibilità della struttura lungo tutto l’arco della settimana.

Sebbene l’affidamento sia avvenuto tramite procedura diretta ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, i dettagli dell’organizzazione saranno definiti nelle prossime settimane. “La definizione puntuale delle modalità organizzative spetta all’affidatario in coordinamento con il Comune,” si legge negli atti. L’impresa dovrà a breve designare un responsabile del coordinamento che fungerà da ponte tra la cooperativa e gli uffici comunali per stabilire i turni definitivi e le modalità esecutive quotidiane.

