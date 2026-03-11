Il Comune di Palau cerca falegnami, cosa c’è da sapere

La ricerca di falegnami da parte del Comune di Palau.

A Palau il Comune ha reso noto il calendario delle prove pratiche e orali relative alle selezioni pubbliche per l’assunzione di nuovi operatori nei lavori pubblici. I candidati interessati a occupare i posti a tempo pieno e determinato, tra cui tre operatori e un operatore esperto – Falegname, dovranno presentarsi secondo quanto stabilito dal settore Lavori Pubblici, rispettando orari e sedi indicate.

La prova pratica per i tre operatori è fissata per il 26 marzo alle 9:30 nel retro del Palazzetto dello Sport di via delle Ginestre. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con un documento d’identità valido, requisito indispensabile per poter accedere alla selezione. Lo stesso giorno, ma alle 9, avrà luogo la prova pratica per il candidato selezionato come operatore esperto – Falegname, sempre presso il retro del Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15, il candidato affronterà la prova orale nella Sala Consiliare del Comune, in piazza Popoli d’Europa 1, dove sarà vietato l’uso di testi o materiali di consultazione. Il Comune sottolinea l’importanza della puntualità e della presenza dei candidati: chi non si presenterà alle prove verrà automaticamente escluso dalla selezione. L’organizzazione intende garantire un regolare svolgimento delle prove, assicurando trasparenza e pari opportunità a tutti i partecipanti.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni, i candidati possono contattare il settore Lavori Pubblici tramite l’indirizzo email ufficiale lavoripubblici@pec.palau.it. La comunicazione rappresenta un momento centrale del percorso di reclutamento del Comune, finalizzato a rafforzare il personale tecnico e operativo e a garantire la continuità dei servizi pubblici sul territorio. L’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere selezioni pubbliche organizzate e accessibili, assicurando la massima correttezza nelle procedure di assunzione.

