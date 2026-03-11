Dall’autopsia la verità sulla morte di Luigi Nativi a La Maddalena

Le indagini sulla morte di Luigi Nativi a La Maddalena.

L’isola di La Maddalena è ancora sotto shock per la morte di Luigi Nativi, il giovane di 18 anni trovato senza vita nella propria abitazione nei giorni scorsi. La Procura di Tempio Pausania ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze e il pubblico ministero ha disposto sia l’autopsia sia il sequestro dei telefoni del ragazzo, strumenti ritenuti fondamentali per ricostruire le ultime ore di vita.

Le indagini si concentrano in particolare sui contatti e le comunicazioni di Nativi nei giorni immediatamente precedenti al tragico gesto. L’autopsia, programmata per venerdì prossimo, dovrebbe fornire dettagli scientifici utili a comprendere le cause della morte e a completare il quadro investigativo. Ai carabinieri è affidato il compito di raccogliere testimonianze, messaggi e informazioni sul giovane, noto nell’isola e sui social network come tiktoker, ricordato per il suo carattere solare e per il rapporto positivo con amici e coetanei. L’inchiesta mira a chiarire ogni aspetto della vicenda. La Procura intende procedere con accuratezza e cautela, garantendo al tempo stesso il rispetto della privacy della famiglia e degli amici del giovane.

La morte di Luigi Nativi ha suscitato forte emozione tra i residenti della Maddalena, che ricordano il ragazzo come una presenza vivace e benvoluta nella comunità. L’attenzione degli inquirenti resta alta, mentre la città cerca di elaborare il lutto e comprendere le circostanze di un evento tragico che ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano.

