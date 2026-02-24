Palau cerca operatori per il servizio salvataggio bagnanti

Il servizio di assistenza bagnanti a Palau.

Il Comune di Palau ha aperto una procedura di indagine di mercato per individuare operatori economici interessati a gestire il servizio di salvataggio e assistenza bagnanti sulle spiagge libere de L’Isolotto e di Palau Vecchio per la stagione estiva 2026. L’iniziativa, formalizzata con Determinazione a contrarre numero 17 del 23 febbraio 2026 dal Settore Ambiente e Demanio, mira a raccogliere manifestazioni di interesse in vista di un eventuale successivo invito alla procedura negoziata.

Possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti previsti e regolarmente registrati e abilitati al portale regionale SardegnaCat. Il servizio, che si svolgerà dal 1° giugno al 20 settembre, sarà operativo tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30 e comprenderà attività di vigilanza, prevenzione e assistenza nelle due spiagge indicate. L’importo massimo stanziato per l’affidamento ammonta a 54.208,00 euro, di cui 49.280,00 euro destinati alla manodopera, oltre Iva.

Gli interessati dovranno trasmettere la documentazione richiesta tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.palau.it entro le ore 12 del 5 marzo. Prima della presentazione è obbligatorio effettuare un sopralluogo, da prenotare secondo le indicazioni fornite nel documento di gara. Alla manifestazione di interesse devono essere allegati il documento d’identità del sottoscrittore, l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo e il capitolato firmato per presa visione. L’avviso resterà disponibile fino al 5 marzo sull’Albo Pretorio online del Comune di Palau e sul sito istituzionale www.palau.it, nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di gara e contratti.

