Palau cerca foto per festeggiare il centenario di Rafael

Palau celebra il centenario di Rafael Neville
Il Comune di Palau ha deciso di festeggiare i cento anni che nel 2026 avrebbe compiuto Rafael e chiede foto e ricordi.
“Nel 2026 ricorrerà il centenario della nascita di Rafael Neville Rubio-Argüelles, V Conte di Berlanga de Duero, fondatore e figura iconica di Porto Rafael. Per celebrare questo importante anniversario, l’Amministrazione comunale sta avviando un progetto editoriale dedicato alla sua vita e alla nascita del borgo di Porto Rafael”.
Le richieste del Comune
“Il Comune invita tutti i cittadini, in particolare i residenti e frequentatori storici di Porto Rafael, a contribuire con fotografie inedite che raccontino:
- Rafael Neville: momenti di vita quotidiana, incontri sociali, attività artistica a Palau
- La nascita di Porto Rafael: immagini storiche dagli anni ’60, inclusa la costruzione della celebre Piazzetta e del “Municipio”
- Il jet-set internazionale: foto che documentino il clima culturale e i personaggi che hanno gravitato attorno a Rafael fin dal 1958.
Il materiale raccolto sarà utilizzato per la pubblicazione del volume celebrativo e per la creazione di un archivio digitale consultabile tramite QR Code”.
Come inviare le immagini
“Le foto in alta risoluzione, accompagnate dalla liberatoria per l’uso, devono essere inviate via email a:
redazione@taphros.it La gestione del materiale sarà curata dalla casa editrice Taphros, incaricata del progetto”.