Asl Gallura, nuovo canale per velocizzare le cure cardiologiche

Le cure cardiologiche nella Asl Gallura.

Un nuovo strumento organizzativo entra in funzione all’interno della sanità gallurese con l’obiettivo di rendere più fluido l’accesso alle prestazioni cardiologiche specialistiche e migliorare il raccordo tra ospedale e territorio. L’Unità Operativa di Utic Cardiologia della Asl Gallura ha infatti attivato un canale di comunicazione dedicato ai Medici di Medicina Generale, ai cardiologi del sistema pubblico e privato e agli altri specialisti coinvolti nei percorsi di cura cardiologici di secondo livello.

L’iniziativa nasce per rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli dell’assistenza, favorendo la continuità delle cure e riducendo i tempi di attesa per i pazienti, con un impatto positivo anche sull’organizzazione delle attività cliniche. Attraverso il nuovo canale, i professionisti sanitari potranno inoltrare le richieste per esami e valutazioni specialistiche, consentendo una gestione più strutturata e coerente dei percorsi assistenziali.

“Si tratta di una iniziativa mirata a garantire assistenza e percorsi di cura più appropriati per gli utenti con patologie cardiologiche. Il paziente – spiega il dottor Giuseppe Sabino, direttore dell’Unità Operativa Utic Cardiologia della Asl Gallura – è al centro di questa rete integrata che contribuirà ad alleggerire le procedure di accesso al servizio e soddisfare tempestivamente i bisogni di salute”. Le richieste potranno riguardare, tra le altre, prestazioni come la coronarografia diagnostica, la valutazione per ablazione transcatetere e lo studio elettrofisiologico, e dovranno essere corredate dalla documentazione clinica necessaria e dall’eventuale indicazione di priorità.

Secondo la Direzione Aziendale della Asl Gallura, il canale dedicato rappresenta anche uno strumento di governo clinico in grado di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni e la pianificazione delle attività. “L’utilizzo del canale dedicato consentirà agli operatori sanitari di effettuare una valutazione appropriata delle richieste e una programmazione più efficace delle prestazioni – aggiunge la Direzione Aziendale della Asl Gallura – favorendo l’integrazione tra territorio e struttura ospedaliera. Il progetto sposa il modello di sanità integrata, in cui la medicina di prossimità riveste un ruolo determinante per incrementare la qualità dell’assistenza sanitaria. Mettere in rete le competenze degli operatori della nostra unità di Utic Cardiologia con il lavoro quotidiano dei medici del territorio significa garantire percorsi di cura più appropriati per i pazienti e una programmazione più razionale e sostenibile per le risorse professionali dell’Azienda”.

