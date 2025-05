I festeggiamenti per Santa Rita a Porto Rafael.

Porto Rafael si prepara a celebrare una doppia ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità di Palau: la festa in onore di Santa Rita da Cascia e il 60° anniversario della costruzione della chiesetta a lei dedicata. L’appuntamento è per giovedì 22 maggio e, come da tradizione, sarà un momento di preghiera, condivisione e devozione popolare, arricchito da iniziative pensate per coinvolgere i fedeli e valorizzare la memoria storica del luogo di culto.

L’avvio dei festeggiamenti è previsto tra le 17 e le 17:30, quando partirà il servizio navetta gratuito che collegherà Palau con Porto Rafael. Il punto di ritrovo sarà situato sul retro della Stazione Marittima del porto cittadino. Per usufruire del trasporto è necessario prenotarsi con almeno due giorni di anticipo, contattando Fabrizio Aisoni al numero 348/7988280.

Alle 18, nella chiesetta affacciata sul mare, sarà recitato il Santo Rosario, seguito dalla celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Rita. Al termine del rito liturgico si svolgerà la tradizionale benedizione delle rose, simbolo legato alla figura della Santa. Verso le 19:30, con prosecuzione fino alle 20, la serata entrerà nel vivo con l’apertura del buffet nella piazzetta sul mare di Porto Rafael, offrendo un’occasione di convivialità e incontro tra i partecipanti.

Il rientro è previsto in una modalità suggestiva e profondamente simbolica. Intorno alle 21:15-21:30 avrà inizio la fiaccolata a piedi, che partirà dalla chiesetta di Porto Rafael per concludersi presso la chiesa parrocchiale di Palau. Il percorso della processione, lungo 3,61 chilometri, è classificato come di media facilità; si raccomanda di indossare scarpe comode e di portare con sé un K-way in caso di maltempo. A chiusura della fiaccolata sarà presente un presidio sanitario con ambulanza e autobotte, a garanzia della sicurezza dei partecipanti. Prima della benedizione finale, don Paolo Pala e gli organizzatori della festa consegneranno simbolicamente a tutte le donne presenti un omaggio, a ricordo della celebrazione.

Per ulteriori dettagli sull’evento e sul programma è possibile contattare il numero 351/8432520. L’iniziativa si preannuncia come un momento intenso e partecipato, in cui la fede si intreccia con la memoria e la bellezza del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui