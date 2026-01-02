Palau, il Comune vende su eBay due canestri professionali

Il Comune di Palau e la vendita delle attrezzature sportive.

Il Comune di Palau ha deciso di percorrere la strada dell’e-commerce per risolvere la questione delle attrezzature sportive. La loro dismissione che, pur essendo funzionanti, occupano spazio prezioso nei depositi dell’ente. Oggetto della singolare asta telematica sono due impianti di pallacanestro oleodinamici. Si tratta delle strutture professionali con braccio metallico e tabellone regolamentare che hanno visto passare generazioni di cestisti locali, e che il Comune ha deciso di dismettere in favore di nuovi acquisti, nonostante siano ancora tecnicamente efficienti.

L’utilizzo di eBay non è solo una scelta di comodità, ma una strategia per massimizzare la visibilità e garantire la massima trasparenza. Invece delle lunghe e spesso deserte aste fisiche in municipio, il Comune punta alla platea globale del web. La base d’asta è quasi simbolica: 100 euro per ciascun impianto, una cifra che punta ad attirare non solo piccole società sportive in cerca di un affare, ma anche privati con ampi spazi o associazioni di quartiere.

Come in ogni vendita tra privati sul web, vale la regola aurea del “visto e piaciuto”. Gli impianti sono usati e privi di garanzia, ma ancora perfettamente operativi. Chi si aggiudicherà i canestri dovrà però fare i conti con la logistica: il Comune ha chiarito che non effettuerà spedizioni. L’acquirente avrà 15 giorni di tempo per organizzare il trasporto e ritirare i voluminosi macchinari direttamente dal magazzino comunale di via delle Ginestre.

Come partecipare

C’è tempo un mese per rilanciare sul prezzo. Gli interessati dovranno collegarsi alla piattaforma di vendita (l’inserzione è già attiva al link ufficiale del Comune) e disporre di un account valido. La procedura è monitorata dal Settore Affari Generali, che ha messo a disposizione i propri uffici per chiarimenti tecnici.

Con questa iniziativa, Palau dimostra come la pubblica amministrazione possa snellire i propri inventari con un pizzico di innovazione, trasformando potenziali rifiuti ingombranti in una risorsa economica e in una nuova opportunità per gli amanti dello sport.

