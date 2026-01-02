Calangianus approva il piano da 2,2 milioni per l’area dell’ex stazione

Un progetto da Calangianus per riqualificare l’ex stazione.

Il Comune di Calangianus accelera nel suo percorso di riqualificazione urbana con il progetto di riqualificazione dell’ex stazione. La Giunta dell’Unione dei Comuni ha infatti approvato ufficialmente il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un massiccio intervento da 2 milioni e 200 mila euro, inserito nell’atto aggiuntivo della programmazione territoriale.

L’ex stazione.

Il cuore del progetto riguarda la riorganizzazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria, destinata a diventare un nodo strategico per l’accoglienza e la mobilità verde. L’intervento punta a creare una connessione funzionale con la Casa Cantoniera 18, edificio storico già rigenerato per ospitare il nuovo Ufficio Turistico comunale, la cui inaugurazione è prevista a breve. Non si tratta solo di un restyling estetico, ma di una visione integrata che punta a trasformare Calangianus in un punto di riferimento per il turismo attivo ai piedi del Limbara.

Il piano prevede sei pilastri fondamentali: creazione di un centro servizi con noleggio bici per esplorare i sentieri del territorio. Realizzazione di un’area camper moderna e attrezzata con tutti i servizi necessari. Nascita di un parco urbano attrezzato per la cittadinanza e i visitatori. Restauro della storica scalinata in granito, simbolo identitario che collega l’ex stazione a via Vittorio Emanuele. Riqualificazione della viabilità verso il Museo del Sughero.

Il progetto agisce in sinergia con gli interventi già avviati per la tutela dell’area archeologica di Monti di Deu. Con l’approvazione della fattibilità tecnica, l’iter entra nel vivo. Il prossimo passo sarà l’attivazione della Conferenza di Servizi per ottenere i nullaosta necessari, con particolare attenzione alle autorizzazioni paesaggistiche. Una volta ottenuto il via libera, si procederà alla definizione del progetto esecutivo e all’indizione delle gare d’appalto.

“La valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale e storico rappresenta una grande opportunità di sviluppo per Calangianus”, fanno sapere dall’Amministrazione comunale. “Continuiamo a lavorare con determinazione per tradurre questa visione in realtà.”

Appuntamento con la cittadinanza.

La partecipazione della comunità resta centrale: l’Amministrazione ha già annunciato che nel mese di gennaio il progetto verrà presentato ufficialmente ai cittadini durante un incontro pubblico, per illustrare nel dettaglio come cambierà il volto di questa zona strategica del paese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui