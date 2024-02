Lezioni di difesa personale a Palau, il Comune insegna judo alle donne

Il Comune di Palau lancia un corso di difesa personale per le donne

Lezioni gratuite di judo dedicate alle donne di Palau, dai 4 anni in su: sono le lezioni di difesa personale del Comune. Acquisire tecniche efficaci di autodifesa, maggiore consapevolezza e fiducia in sé stesse e strategie per gestire situazioni potenzialmente pericolose. Questi solo alcuni degli obiettivi primari del corso di difesa personale denominato Incolumità, Prevenzione e Gestione del Pericolo. Per la prima volta prenderà il via il prossimo 9 marzo a Palau. Su iniziativa dell’assessorato allo Sport in collaborazione con Scuola Difesa in Rosa e Judo Club Palau. La presentazione al pubblico è prevista per sabato 17 febbraio alle 10 nella Sala consiliare del Comune.

Il corso rientra in una serie di iniziative promosse dal Comune di Palau che contribuiscano ad infondere nella propria cittadinanza grande tranquillità psicologica e fiducia nelle istituzioni. Completamente gratuito e a numero chiuso, il corso è rivolto a donne e ragazze a partire dai 14 anni, senza limiti di età. Avrà luogo per un totale di 9 incontri al termine dei quali verrà fornito un attestato di partecipazione.

Si è inoltre ritenuto opportuno stabilire che, nel caso sia superato il numero massimo di 50 iscritte, si darà priorità a residenti e domiciliate nel Comune di Palau. Successivamente a residenti e domiciliate in altro Comune, secondo ordine di ricezione della domanda di iscrizione;

La pratica sarà curata da istruttori federali altamente qualificati Coni / Fijlkam. Avverrà sotto la guida della Maestra Cristina Fiorentini, residente da anni a Palau, 10 volte campionessa italiana di Judo e oggi maestra di Judo 6 dan.

Sarà possibile effettuare le iscrizioni sia direttamente alla presentazione del corso che via web sul sito www.scuoladifesainrosa.com oppure chiamando il numero 351 5944344. Per la partecipazione sarà necessario un certificato medico di buona salute.

