Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 28 maggio

Le previsioni meteo per il 28 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 28 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà stabile e pienamente estivo con sole prevalente e clima caldo lungo tutta la costa nord-orientale della Sardegna. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata con soltanto qualche velatura nel pomeriggio senza effetti sul tempo. Le condizioni saranno ideali anche per chi trascorrerà la giornata nelle spiagge della Gallura dove il clima favorevole sta già richiamando molti turisti e visitatori in vista del fine settimana.

Temperatura, vento e mare

Le temperature resteranno molto elevate per il periodo con minime tra 21 e 23 gradi e massime fino a 31 gradi nelle aree interne e più riparate dal vento. I venti soffieranno deboli con mare generalmente poco mosso e condizioni ottimali per uscite in barca, attività all’aperto e giornate in spiaggia. Il meteo a Olbia e in Gallura manterrà quindi caratteristiche quasi estive anche durante le ore serali grazie al clima mite e stabile.

La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 20-21 gradi, ancora leggermente fresca ma più piacevole rispetto alle settimane scorse soprattutto nelle baie riparate e durante il pomeriggio.

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