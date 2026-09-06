Don Paolo Pala trasferito a Tempio, lascia la parrocchia di Palau

Il trasferimento di don Paolo Pala da Palau.

La comunità parrocchiale di Palau si prepara a un cambio alla guida pastorale. Don Paolo Pala lascerà infatti l’incarico di parroco per trasferirsi a Tempio Pausania, dove assumerà a tempo pieno la direzione dell’Opera Casa Sacro Cuore. Al suo posto arriverà don Dario D’Angelo, attualmente a Golfo Aranci. L’annuncio è arrivato ieri sera. Poco prima della benedizione conclusiva nel giorno della festa patronale, il vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, ha comunicato ufficialmente il trasferimento del sacerdote, spiegando così il prossimo avvicendamento. Don Pala ha quindi rivolto un messaggio ai fedeli, chiarendo le ragioni che lo hanno portato a chiedere di lasciare la parrocchia. Al centro della decisione c’è l’impegno sempre maggiore richiesto dall’Opera Casa Sacro Cuore, realtà che segue insieme alla Congregazione religiosa delle Suore Missionarie Figlie di Gesù Crocifisso e che accoglie sacerdoti che stanno attraversando periodi di difficoltà.

Le parole del sacerdote.

“Non sarò più il parroco della comunità parrocchiale di Palau – ha esordito il sacerdote -. La necessità di dedicarmi a tempo pieno all’Opera Casa Sacro Cuore, portata avanti insieme alla Congregazione religiosa delle Suore Missionarie Figlie di Gesù Crocifisso, mi chiede oggi una presenza e un impegno sempre più totalizzanti. La Casa Sacro Cuore è un luogo di accoglienza per sacerdoti che attraversano momenti di difficoltà. È un’opera che sento di dover seguire con responsabilità e con tutte le energie, il tempo, la prudenza e l’intelligenza che essa richiede. Allo stesso tempo, proprio per rispetto della Comunità di Palau, ho riconosciuto che questo nuovo ministero non mi permette più di dedicare alla Parrocchia tutta la presenza, l’attenzione, la dedizione che essa merita ed esige”.

La richiesta al vescovo.

“Per questo ho presentato al vescovo la richiesta di lasciare la guida pastorale della parrocchia Lo ringrazio perché, pur nella situazione di difficoltà numerica dei sacerdoti, ha accolto la mia istanza dopo una lunga e ponderata riflessione. So bene che non è stata una decisione semplice e proprio per questo gli sono grato per la fiducia, la comprensione e l’attenzione con cui ha accompagnato questo passaggio e quest’opera nascente – chiarisce don Pala -. Ringrazio di cuore anche don Dario D’Angelo, per la sua disponibilità ad assumersi la guida pastorale della comunità parrocchiale di Palau. Il passaggio effettivo tra me e don Dario potrà avvenire soltanto tra la fine di ottobre e i primi di novembre, secondo quanto stabiliremo insieme al vescovo. Dunque, per un paio di mesi, mi dovrete ancora sopportare”.

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