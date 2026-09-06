Otto trattori in fiamme a Olbia, cause ancora da chiarire

L’incendio di otto trattori stradali a Olbia.

Un incendio ha interessato nella notte il piazzale di via Mincio, a Olbia, dove sono andati a fuoco diversi trattori stradali. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e ha richiesto un intervento articolato dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata la squadra del Distaccamento di Olbia, supportata dai colleghi di Arzachena. Per riuscire a contenere le fiamme si è reso necessario anche l’impiego di un’autocisterna proveniente dal Distaccamento aeroportuale di Olbia.

Sono stati otto gli automezzi coinvolti nell’incendio.

In totale sono stati 8 gli automezzi coinvolti nell’incendio. Il tempestivo lavoro delle squadre del 115 ha consentito di circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero alle altre motrici che si trovavano parcheggiate all’interno dello stesso piazzale.

Accertamenti in corso da parte della polizia di Stato.

Non si registrano persone ferite. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio e stabilire le cause che lo hanno provocato. Sul luogo dell’intervento è arrivata anche la polizia di Stato, impegnata negli accertamenti di competenza.

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