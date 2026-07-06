Incidente stradale a Palau, gravi le condizioni del motociclista

Grave il motociclista ferito in un incidente stradale a Palau.

Le condizioni del motociclista rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale all’uscita di Palau restano gravi. L’uomo, trasportato in codice rosso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari dopo lo scontro con un’auto, è giunto nel nosocomio del capoluogo grazie a un rapido intervento dell’elisoccorso Areus.

I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e individuarne le responsabilità. Non è ancora stato stabilito se si sia verificata un’invasione di corsia. Secondo le prime ricostruzioni, sull’auto coinvolta viaggiava un gruppo di turisti. L’incidente ha provocato una lunga coda di veicoli sulla strada che porta a Palau, con il traffico bloccato fino a quando la carreggiata non è stata liberata e la situazione è tornata alla normalità. Nel frattempo il giovane motociclista viene monitorato dai medici, mentre le sue condizioni restano gravi a causa del violento impatto con l’auto.

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