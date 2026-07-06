Il progetto del campus universitario di Olbia nell’ex Geovillage.

A Olbia prende forma la nuova casa dello studente nell’area dell’ex Geovillage, nella zona industriale. Il cantiere riguarda tre blocchi in acciaio e calcestruzzo, destinati ad accogliere 464 studenti universitari. I lavori procedono con l’obiettivo di arrivare alla conclusione entro la fine di agosto.

La struttura nasce in una parte del vecchio complesso ricettivo e sportivo. Il progetto punta a creare una residenza universitaria con aree verdi, servizi condivisi e collegamenti utili per chi studia in cittàe rappresenta un’ intervento’opera all’avanguardia dedicata al diritto allo studio e alla crescita dell’offerta formativa del territorio.

L’investimento privato ammonta a circa 20 milioni di euro. Alma sta portando avanti la riqualificazione dell’ex Geovillage dopo l’acquisizione della struttura. La casa dello studente rappresenta uno dei passaggi principali del piano di recupero dell’area.

I servizi previsti nella nuova casa dello studente.

La residenza sarà collegata al centro cittadino attraverso una linea di bus e una pista ciclabile. Il progetto prevede anche spazi dedicati allo studio, alla socialità e al tempo libero.

All’interno del complesso sono previsti co-working, sala yoga, sala giochi, market automatico e palestra. Una parte dei posti letto, indicata in 140 unità, avrà tariffe agevolate e calmierate per gli studenti borsisti Ersu. Le altre stanze avranno canoni mensili compresi tra 400 e 640 euro.

Nei mesi estivi di luglio e agosto, la proprietà potrà affittare alcune camere ai turisti. Questa soluzione contribuirà alla copertura delle spese di gestione della struttura.

Il ruolo del Consorzio UniOlbia nel campus universitario di Olbia.

Alla presentazione ha partecipato il Consorzio UniOlbia. Come scrive La Nuova Sardegna, il presidente Aldo Carta ha spiegato che l’intervento guarda al diritto allo studio e allo sviluppo della città, senza limitarsi a una semplice operazione immobiliare.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche il ruolo dell’imprenditore Aldiyar Kaztayev nel percorso di rilancio dell’ex Geovillage. L’ingegnere Felice Boneddu ha richiamato l’obiettivo di costruire un polo capace di unire istruzione, formazione e servizi.

Il progetto coinvolge anche il sistema universitario sardo. A Olbia erano presenti i rettori degli atenei di Cagliari e Sassari, realtà di riferimento del Consorzio UniOlbia. La nuova casa dello studente rafforzerà così l’offerta universitaria cittadina e allargherà le opportunità per gli studenti dell’isola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui