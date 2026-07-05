Scenic Eclipse II, a Porto Cervo la crociera di lusso con sommergibile

Tra Porto Cervo e Caprera è comparsa la Scenic Eclipse II

Nel mare tra Porto Cervo e l’arcipelago di La Maddalena c’è un gigante di lusso, la nave da crociera Scenic Eclipse II. Ogni camera è una suite e ha un maggiordomo a disposizione e per le escursioni ci sono due elicotteri e un sottomarino. Non è una vacanza alla portata di tutti. Secondo le offerte presenti su ticketcrociere.it la quota media per partecipare alle “gite” è di oltre 1.100 euro al giorno, a persona. Per viaggi che durano 11 o 22 giorni.

Ecco le caratteristiche della Scenic Eclipse II

Sul sito della compagnia ci sono le informazioni e i dettagli su questo gigante di lusso. Varata nel 2023, Scenic Eclipse II è la seconda unità della flotta ultra-lusso di Scenic Luxury Cruises & Expeditions, progettata come nave gemella della Scenic Eclipse. Può ospitare fino a 228 passeggeri (che diventano 200 durante le spedizioni in Antartide). C’è un eccezionale rapporto tra ospiti ed equipaggio, quasi uno a uno.

Lunga 168 metri e con una stazza lorda di 17.545 tonnellate, raggiunge una velocità di 17 nodi. Dispone di 114 suite, tutte servite da un maggiordomo dedicato, con superfici che vanno da 32 a 247 metri quadrati. Rispetto alla nave gemella, Scenic Eclipse II introduce alcune novità significative. Tra queste un sommergibile di nuova generazione, un’offerta benessere ampliata e il nuovo Sky Bar con Vitality Pool sul ponte 10. Gli spazi a bordo sono stati progettati per offrire un elevato livello di comfort, assicurando ambienti ampi e mai affollati.

L’offerta gastronomica comprende fino a 10 ristoranti, affiancati da 8 bar e lounge. Il benessere è affidato a una Senses Spa di circa 550 metri quadrati, oltre a palestra, studio dedicato a yoga e Pilates, piscine vitality all’aperto e cabanas per il relax.

Le esplorazioni

La vocazione esplorativa della nave è uno dei suoi punti di forza. A bordo trovano posto due elicotteri, un sommergibile, quattro SEABOB, una flotta di gommoni Zodiac, kayak, tavole da stand-up paddle, un trampolino gonfiabile per attività in mare e attrezzature per lo snorkeling. Durante le crociere di spedizione, gli ospiti sono accompagnati da un team di esperti che può arrivare fino a 20 specialisti, mentre negli itinerari Discovery il team è composto da un massimo di 10 professionisti. L’intrattenimento comprende inoltre un teatro di ultima generazione, utilizzato sia per gli spettacoli serali sia per conferenze e programmi di approfondimento dedicati alle destinazioni visitate.

Dal punto di vista tecnico, Scenic Eclipse II è stata progettata secondo i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità. Lo scafo è certificato Polar Class 6, requisito che ne consente la navigazione nelle regioni polari, mentre la certificazione Comfort Class 1 garantisce livelli estremamente ridotti di rumore e vibrazioni a bordo. La nave adotta uno scafo rinforzato, propulsione elettrica Azipod e potenti eliche di manovra a prua, soluzioni che migliorano sicurezza e manovrabilità anche in condizioni impegnative. Un avanzato sistema di climatizzazione assicura il ricambio continuo dell’aria con 100% di aria fresca in tutti gli ambienti interni.

La nave e l’ambiente

Per la navigazione in aree particolarmente delicate dal punto di vista ambientale, Scenic Eclipse II utilizza un sistema di posizionamento dinamico GPS, che consente di mantenere la posizione senza gettare l’ancora e quindi senza danneggiare i fondali sensibili. La stabilità è ulteriormente migliorata da stabilizzatori di grandi dimensioni, progettati appositamente e dichiarati fino al 50% più grandi rispetto a quelli impiegati su molte altre navi della stessa categoria.

I sistemi di sicurezza comprendono tecnologie automatizzate sviluppate da Kongsberg e una configurazione ridondante degli impianti principali che permette, in caso di emergenza, il cosiddetto Safe Return to Port, ovvero la capacità di raggiungere in sicurezza un porto anche in presenza di un’avaria significativa.

Grande attenzione è stata riservata anche all’impatto ambientale: la nave è dotata di impianti avanzati per il trattamento delle acque reflue, motori ad alta efficienza progettati per ridurre emissioni, rumore e vibrazioni, e utilizza combustibili a basso contenuto di zolfo conformi agli standard dell’International Maritime Organization (IMO).

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