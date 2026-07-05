Meteo Olbia 6 luglio, sole e caldo in aumento in Gallura

Le previsioni meteo per lunedì 6 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per lunedì 6 luglio a Olbia e in Gallura è attesa una giornata pienamente estiva, con cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni favorevoli su tutto il territorio. Il meteo a Olbia vedrà il ritorno di una situazione stabile dopo i temporali dei giorni scorsi, senza precipitazioni previste. Anche il bollettino della Protezione civile regionale indica l’assenza di fenomeni significativi, segnalando soltanto temperature massime localmente elevate nelle zone interne della Sardegna.

Caldo estivo, turismo e spiagge

Le temperature saranno in aumento, con minime tra 21 e 23 gradi e massime comprese tra 32 e 34 gradi. Lungo la costa la brezza marina renderà il clima più piacevole rispetto all’entroterra, mentre nelle ore centrali della giornata sarà consigliabile limitare l’esposizione diretta al sole, soprattutto nelle località meno ventilate. Il meteo a Olbia conferma quindi un avvio di settimana all’insegna del bel tempo e del caldo tipico di luglio, senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico.

Con la stagione turistica ormai nel pieno, la Gallura continua a registrare un forte afflusso di visitatori diretti verso la Costa Smeralda, Pittulongu, Porto Istana, Bados e le spiagge di San Teodoro. Il mare si presenterà generalmente poco mosso, con una temperatura dell’acqua intorno ai 24-25 gradi, condizioni ideali per la balneazione, le escursioni in barca e gli sport acquatici. Anche le ore serali saranno caratterizzate da un clima mite e piacevole, favorendo passeggiate nei centri storici, cene all’aperto e gli eventi che animano le principali località della Gallura durante il mese di luglio.

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