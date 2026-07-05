Il punto sulle zecche a La Maddalena

A La Maddalena ci sono polemiche sulla disinfestazione dalle zecche, il Parco nazionale fa chiarezza sulla situazione. Il delicato equilibrio tra la sicurezza sanitaria dei turisti e la conservazione di un ecosistema unico al mondo è al centro del dibattito. Le notizie riguardanti lo stop e le severe limitazioni ai trattamenti di disinfestazione contro le zecche hanno sollevato preoccupazioni. Alimentando polemiche sulla gestione della salute pubblica nelle spiagge. Per fare chiarezza sulle reali motivazioni di questo provvedimento il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha diffuso una nota ufficiale. Per ricostruire la verità dei fatti e a illustrare i criteri scientifici alla base del proprio operato.

Il comunicato del Parco

Secondo quanto comunicato, non corrisponde al vero che sia stato imposto un divieto ideologico o privo di fondamento scientifico. Al contrario, la posizione ufficiale è racchiusa in una precisa nota inviata al Comune. Mirata esclusivamente a far coesistere la legittima tutela della salute pubblica e della stagione turistica con la salvaguardia dell’ecosistema protetto.

Tra i punti cardine emersi, viene evidenziato che l’area beneficia di specifici finanziamenti legati a direttive ministeriali sulla conservazione della biodiversità per il Progetto di Sistema denominato “Insetti impollinatori – biodiversità e servizi ecosistemici“. Questo programma è attivo su tutto il territorio comunale proprio per contrastare il declino globale di queste specie.

Le maggiori criticità sono state riscontrate nei metodi tradizionali, in particolare nella disinfestazione effettuata tramite l’uso di cannoni diffusori installati su autoveicoli in movimento. Questa metodologia comporta la diffusione indiscriminata dell’insetticida nell’ambiente, causando inevitabilmente la morte massiva di tutti gli insetti presenti nell’area. Compresi gli impollinatori (come api, bombi e lepidotteri endemici) che dipendono dalla produzione di nettare.

Interventi mirati per la salvaguardia dell’ecosistema

Consapevole della necessità di garantire spiagge sicure per i cittadini e i turisti, l’Ente Parco non ha proceduto a un blocco dei trattamenti, ma ha formalmente richiesto al Comune di valutare l’opportunità di intervenire in modo più circoscritto. La proposta prevede l’utilizzo di operatori a terra provvisti di erogatori portatili, un approccio che consente una distribuzione puntuale e mirata del prodotto, localizzandolo dove strettamente necessario e limitando drasticamente la moria delle specie protette e utili all’ambiente.

Sul fronte della collaborazione e della ricerca di metodi alternativi ecologici, è stata manifestata fin da subito la massima disponibilità a cooperare con l’Amministrazione Comunale. È stato inoltre offerto il supporto per concordare l’eventuale finanziamento di studi specifici o l’applicazione di metodi ecologici alternativi ed efficaci per la lotta a zecche e zanzare. L’obiettivo espresso rimane quello di portare avanti, congiuntamente, azioni capaci di difendere il prezioso patrimonio faunistico dell’Arcipelago senza compromettere la sicurezza sanitaria.

Da parte delle autorità di gestione dell’area protetta si ribadisce, in conclusione, che la tutela dell’ambiente deve essere considerata un valore aggiunto e non un ostacolo. Auspicando che il dialogo istituzionale prevalga sulle polemiche, nell’esclusivo interesse della comunità e del territorio

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