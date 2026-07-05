Incidente in moto a Palau, un ferito grave soccorso in elicottero

Dopo la tragedia di ieri a Palau, oggi un grave incidente stradale

Sono giorni drammatici per Palau, a poche ore dal rogo costato la vita a un padre 38enne c’è stato un grave incidente stradale. In serata un giovane in moto ha avuto un incidente all’uscita del paese. Lo scontro è avvenuto vicino alla rotatoria della zona industriale, all’inizio della Statale 133 che porta a Santa Teresa. Non risultano feriti nell’auto coinvolta nello scontro, mentre le condizioni del giovane sono gravi. Si è infatti reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che si è occupato del trasferimento all’ospedale di Sassari.

Sono giorni molto difficili per la comunità di Palau, che ieri ha perso Giorgio Menna nel rogo della sua casa a Barrabisa. Ieri il parroco aveva fatto riferimento ai vari eventi che stanno colpendo al cuore la comunità nell’ultimo periodo. “Palau vive un momento di prova – aveva scritto don Paolo Pala -. Abbiamo gioito per il positivo decorso del piccolo Lorenzo, sano e salvo dopo un brutto incidente domestico. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo per l’incolumità di Antonio, Pierina e Luciano, nonostante i danni alla casa subiti pochi giorni fa. Oggi viviamo un momento di sgomento e dolore familiare e comunitario. Preghiamo per il nostro paese”. A poco più di 24 ore dell’incendio letale oggi c’è stato anche un grave incidente stradale alle porte del paese.

[foto d’archivio]

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