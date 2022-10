Lutto a Palau per la scomparsa del dottor Nino Cossu

Palau dice addio al dottor Nino Cossu. Quando nel 2020 aveva tagliato il traguardo delle cento candeline era stato festeggiato dal Comune. Il sindaco Francesco Giuseppe Manna l’aveva accolto in Municipio, consegnandogli una targa ricordo e una bottiglia di vino. “Mangiare poco e sano, vivere in un ambiente pulito, tenere la mente sempre impegnata” era stati i suoi segreti di lunga rivelati al primo cittadino durante la visita in Comune. In quell’occasione aveva anche visitato la sala consiliare, rimanendo incuriosito dalla mostra permanente delle foto di tutti i sindaci che hanno amministrato il paese. A quasi due anni di distanza, però, Palau deve dire addio all’anziano medico Nino Cossu.

L’annuncio della sua scomparsa arriva dai figli Salvatore con Leonarda, Franco con Mavi e Maria Cristina con Paolo. A loro si uniscono i nipoti Stefano e Nicolò assieme a tutti i parenti. L’ultimo saluto al dottor Nino Cossu, scomparso a 101 anni, sarà lunedì 10 alle 16 nella chiesa Nostra Signora delle Grazie di Palau. Al termine del funerale la salma di Cossu, palaese d’adozione, sarà trasportata fino al cimitero di Luras.