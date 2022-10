Era stata deputata per un giorno: ora Susanna Cherchi va alla Camera

La Gallura piazza il secondo deputato alle Politiche 2022: dopo il leghista Dario Giagoni, ora è la pentastellata Susanna Cherchi a poter festeggiare. O, meglio, può finalmente stappare lo spumante che subito dopo le elezioni aveva dovuto rimettere in frigo. Con l’elezione anche in Lombardia di Alessandra Todde, l’olbiese Cherchi era entrata alla Camera dopo il primo scrutinio. Ma il Viminale aveva verificato l’esito del voto, dichiarando eletto Umberto Bossi nel collegio Lombardia 2, costringendo la Todde a essere eletta in Sardegna. In parole povere: con questi spostamenti la Cherchi aveva perso il seggio ed era stata parlamentare solo per 24 ore.

Ma c’era ancora un nodo irrisolto, la redistribuzione dei voti di chi alle Politiche non aveva raggiunto il quorum del 3%. È il caso di Europa+, che ha portato la Cassazione a distribuire anche quei voti e cambiare per l’ultima volta gli equilibri: Susanna Cherchi è stata eletta. Insegnante di matematica in pensione, da dieci anni era attiva nel Movimento cinque stelle di Olbia e ora potrà fare il grande salto: dalla Gallura a Montecitorio. Giagoni e Cherchi sono riusciti a staccare il biglietto per Roma, mentre ilm verdetto delle urne ha bocciato gli altri due galluresi, Angelo Cocciu (Forza Italia) e Patrizia Desole (Pd).