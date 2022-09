La batteria Talmone di Palau è uno dei 15 siti aperti per la Giornata del panorama Fai

C’è anche la batteria militare Talmone di Palau tra i 15 siti aperti in tutta Italia domenica 11 settembre per la Giornata del panorama organizzata dal Fai, il Fondo ambientale italiano. In Sardegna l’altro appuntamento in programma domenica è alle saline Conti Vecchi di Assemini. L’escursione a Talmone è organizzata con un trekking che percorre il sentiero militare. Seguendolo, si arriva al panorama di Monte Don Diego, da cui ammirare Punta Don Diego, Porto Cuncatu, la bellissima Cala di Trana fino all’Isola di Spargi.

Un percorso ad anello di circa sei chilometri permetterà di conoscere natura e storia di uno dei luoghi più suggestivi e autentici di Palau. “Il percorso ha una durata di circa 4-5 ore – spiegano -. Ingressi: intero 25 euro, iscritti Fai e studenti fino a 25 anni 15 euro e famiglia 40 euro. L’edizione di quest’anno, la nona, è in programma per domenica 11 settembre e coinvolgerà quattordici beni della Fondazione in dieci regioni – dal Trentino Alto Adige alla Sardegna – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal Fai.