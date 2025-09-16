Palau aiuta le associazioni di volontariato, ecco il bando

Palau

16 Settembre 2025

di Pietro Lobrano

Al via il bando per contributi alle associazioni di volontariato di Palau

Un importante sostegno economico è in arrivo per le associazioni di volontariato che operano nel comune di Palau. L’amministrazione comunale ha aperto un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle organizzazioni locali, con l’obiettivo di supportare il loro prezioso lavoro a beneficio della comunità.

L’avviso, rivolto a tutte le associazioni di volontariato con sede nel territorio comunale, mira a finanziare iniziative in diversi ambiti cruciali per la vita sociale. I contributi saranno infatti destinati a progetti che si occupano di tutela ambientale e protezione civile, educazione sanitaria e salute pubblica, e solidarietà e crescita civile e sociale.
Per poter accedere ai fondi, le organizzazioni interessate devono essere iscritte all’Albo delle Associazioni di Volontariato del Comune di Palau. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 30 settembre 2025.

La documentazione richiesta include una descrizione delle attività svolte nel 2024, il numero di iscritti negli anni 2024 e 2025, e una pianificazione dettagliata degli obiettivi e delle azioni previste per il biennio 2025-2026. Sarà inoltre necessario allegare la documentazione fiscale e il bilancio consuntivo del 2024, oltre a una dichiarazione che attesti la non ricezione di altri finanziamenti per le stesse finalità.
Le domande possono essere consegnate a mano al protocollo comunale o inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.palau.it. Il modulo di domanda è disponibile sia presso lo sportello accoglienza del Comune che sul Sito Istituzionale.
Questo bando rappresenta un’importante opportunità per le associazioni locali di rafforzare la loro attività e continuare a essere un punto di riferimento essenziale per i cittadini di Palau, confermando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il ruolo del volontariato sul territorio.

