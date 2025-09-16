Palau aiuta le associazioni di volontariato, ecco il bando

Al via il bando per contributi alle associazioni di volontariato di Palau

Un importante sostegno economico è in arrivo per le associazioni di volontariato che operano nel comune di Palau. L’amministrazione comunale ha aperto un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle organizzazioni locali, con l’obiettivo di supportare il loro prezioso lavoro a beneficio della comunità.

L’avviso, rivolto a tutte le associazioni di volontariato con sede nel territorio comunale, mira a finanziare iniziative in diversi ambiti cruciali per la vita sociale. I contributi saranno infatti destinati a progetti che si occupano di tutela ambientale e protezione civile, educazione sanitaria e salute pubblica, e solidarietà e crescita civile e sociale.

Per poter accedere ai fondi, le organizzazioni interessate devono essere iscritte all’Albo delle Associazioni di Volontariato del Comune di Palau. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 30 settembre 2025.

La documentazione richiesta include una descrizione delle attività svolte nel 2024, il numero di iscritti negli anni 2024 e 2025, e una pianificazione dettagliata degli obiettivi e delle azioni previste per il biennio 2025-2026. Sarà inoltre necessario allegare la documentazione fiscale e il bilancio consuntivo del 2024, oltre a una dichiarazione che attesti la non ricezione di altri finanziamenti per le stesse finalità.

Le domande possono essere consegnate a mano al protocollo comunale o inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.palau.it. Il modulo di domanda è disponibile sia presso lo sportello accoglienza del Comune che sul Sito Istituzionale.

Questo bando rappresenta un’importante opportunità per le associazioni locali di rafforzare la loro attività e continuare a essere un punto di riferimento essenziale per i cittadini di Palau, confermando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il ruolo del volontariato sul territorio.

