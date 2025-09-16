Il Premio Solinas torna a La Maddalena e spegne 40 candeline

A La Maddalena torna il Premio Solinas, il regno degli sceneggiatori

Il Premio Solinas torna a La Maddalena, dal 23 al 28 settembre, e festeggia i suoi primi 40 anni dedicati alla scrittura cinematografica. Incontri, laboratori e film. Ci saranno “L’uomo in più” di Paolo Sorrentino, “I cento passi” di Monica Zapelli, Claudio Fava, Marco Tullio Giordana e “Vito e gli altri” di Antonio Capuano. Ci sarà anche l’anteprima del suo nuovo “L’isola di Andrea”. La Maddalena ospiterà anche il “suo” Tomaso Mannoni, del regista di origini isolane ci sarà la proiezione del film “Il sogno dei pastori“.

Non solo film

“Tra i momenti di discussione e formazione che coinvolgeranno l’intera filiera industriale si segnala il convegno “Scrivere nella bufera. Le storie hanno ancora il potere di colpire al cuore?” che si svilupperà nelle giornate del 25, 26 e 27 a Punta Tegge. “Ci sembra importante porre le basi per la creazione di un dialogo costruttivo tra tutti i protagonisti del cinema e dell’ audiovisivo. Un dialogo che parte dalle storie, da chi le scrive e da chi le realizza. Eviteremo di parlare di tax credit e di lamentarci. Uno sforzo necessario per uscire dalla bufera” – dichiara Annamaria Granatello, presidente e direttrice del Premio Solinas. Oltre ai Lab di Alta Formazione, per scoprire i nuovi talenti del Premio Solinas e i paesaggi dell’Arcipelago di La Maddalena, sono state organizzate sessioni di pitch tra finalisti, giurati e produttori in navigazione verso Spargi”.

“La Manifestazione di Premiazione dei 3 concorsi: Premio internazionale Franco Solinas, Premio Solinas Experimenta Serie in collaborazione con Rai Fiction e Premio Solinas Documentario per il Cinema in collaborazione con Apollo11 è prevista per il 27 Settembre e sarà valorizzata dalla proiezione del nuovo film di Antonio Capuano “L’isola di Andrea”, acclamato all’82esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia”.

“Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, con Cristiano Califano alla chitarra, incanteranno La Maddalena con il Concerto – Per far sentire le parole- Omaggio a De André – che si terrà in piazza XXIII Febbraio 1793 il 25 settembre dalle 21.30″.

