Storico debutto, dal 2026 volo diretto Olbia–New York con Delta Air Lines

Il sogno americano si avvera, a Olbia il primo volo con New York.

È ufficiale: dal 20 maggio 2026, Delta Air Lines inaugurerà il primo volo diretto Olbia–New York JFK, aprendo una nuova porta tra la Sardegna e gli Stati Uniti. L’annuncio arriva dopo la “Route Race”, la competizione organizzata da Delta che ha dato ai propri clienti la possibilità di scegliere la prossima destinazione europea da collegare con l’hub di New York. I soci SkyMiles hanno premiato la Sardegna, decretando Olbia come vincitrice del voto.

LEGGI ANCHE: Delta Air Lines valuta il volo diretto New York – Olbia per l’estate 2026

Il nuovo servizio sarà operato con quattro frequenze settimanali a bordo di un Boeing 767-300ER configurato con quattro classi di viaggio: Delta One, Premium Select, Comfort e Main. A bordo, i passeggeri troveranno Wi-Fi gratuito, intrattenimento Delta Studio e, per i viaggiatori in Delta One, poltrone full-flat, menù firmati da chef e kit Missoni, accompagnati da champagne Taittinger. Il volo diretto permetterà ai passeggeri non solo di raggiungere la Grande Mela, ma anche di connettersi con oltre 300 destinazioni della rete Delta in Nord America. Per l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda si tratta di una prima assoluta: mai prima d’ora la Sardegna era stata collegata direttamente con gli Stati Uniti.

“L’avvio della rotta diretta Olbia-New York JFK, operata da Delta Air Lines, una delle più grandi e importanti compagnie aeree al mondo, segna un traguardo storico e strategico per la nostra Isola – ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda (Geasar SpA) -. Con questo volo, la Sardegna compie un significativo passo avanti, affermandosi sulla scena globale e aprendo nuove opportunità di crescita turistica ed economica. Allo stesso tempo, i residenti sardi avranno la possibilità di volare direttamente verso gli Stati Uniti, rafforzando il legame tra la nostra comunità e uno dei mercati internazionali più rilevanti. Questo risultato è stato reso possibile grazie al costante supporto della Regione Sardegna, delle autorità aeronautiche, delle amministrazioni locali, nonché delle associazioni di categoria e di tutti gli attori del turismo che hanno creduto in questo progetto durante il suo sviluppo durato oltre due anni. A Delta Air Lines va il nostro sincero apprezzamento per aver accolto questa sfida, per la quale assicuriamo la nostra più forte e concreta collaborazione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui