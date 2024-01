Il Porto turistico di Palau aspetta il rinnovo della concessione

Posti ormeggio nel porto turistico di Palau: sospesa la procedura di assegnazione per la stagione 2024.

La decisione viene annunciata dal Comune, in attesa del rinnovo della concessione demaniale per la gestione del porto turistico da parte della Regione.

Per questo motivo è sospeso l’avvio della procedura di assegnazione dei posti ormeggio. “Seguiranno aggiornamenti online, appena disponibili”, assicurano dall’amministrazione comunale di Palau.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui