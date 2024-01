Iscrizioni entro il 10 febbraio 2024

A chi è rivolto?

Ai giovani residenti o domiciliati in Sardegna, con età compresa tra i 13 e i 17 anni (non

compiuti al 14 settembre 2024), che conseguiranno la licenza media entro luglio 2024.

Che cos’è?

È un’opportunità concreta per il loro futuro.

Il Percorso IeFP per Operatore del Benessere – Acconciatore, giunt⁠o alla quarta edizione,

permette di ottenere una qualifica professionale europea III EQF richiesta sul mercato del

lavoro, ⁠con la possibilità di riprendere successivamente il cammino scolastico tradizionale

o l’iscrizione a una quarta annualità IeFP. La durata del corso è di tre anni per un totale di

2970 ore e quasi 1000 ore di stage in aziende del territorio.

Come funziona?

Il corso si caratterizza per l’impostazione molto pratica della didattica. Tra le materie

professionalizzanti, acconciatura e messa in piega, taglio femminile e maschile e

colorazione cosmetica. Fiore all’occhiello de corso sono i ⁠laboratori tematici, tra cui

armocromia, consulenza d’immagine, laboratorio di fotografia, manga e cosplayer e

makeup base.

Gli studenti riceveranno gratuitamente tutto il materiale oltre ad avere a disposizione un

tablet per la fruizione del materiale digitale.

C’è di più?

Certo: durante il corso sono previsti anche Laboratori sull’educazione sessuale, contrasto

al bullismo, esperienze immersive di realtà virtuale, ⁠ore dedicate al tema dell’uso e

dell’abuso di sostanze stupefacenti, tutor a supporto dei corsisti e delle famiglie

Come approfittare di questa opportunità straordinaria?

Come per tutte le scuole superiori, le iscrizioni sono aperte sul portale “Scuola in Chiaro”

del Miur dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 al link

https://bit.ly/3o01NoD, inserendo il codice meccanografico

SSCF00800A. ⁠I posti sono limitati: solo 15 quelli disponibili.

Dubbi o domande?

Per assistenza e informazioni è possibile contattare la coordinatrice Federica Degortes

all’indirizzo formazionesardegna@formatica.it, oppure chiamare il numero 351.6770215.

Ulteriori dettagli su www.istruzionetriennale.it/project/iefp-acconciatura- olbia/

