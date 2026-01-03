Palau, il Comune lancia un appello per ricostruire la storia di Porto Rafael

L’appello per celebrare Porto Rafael.

Esistono luoghi che sono il riflesso esatto dell’anima di chi li ha sognati. Porto Rafael è uno di questi. In occasione del centenario della nascita di Rafael Neville Rubio-Argüelles, V Conte di Berlanga de Duero, l’amministrazione comunale di Palau ha deciso di rendere omaggio alla figura del suo fondatore con un progetto editoriale ambizioso e corale.

Non sarà solo un volume celebrativo, ma un vero e proprio mosaico di memoria collettiva. Per questo motivo, è partita ufficialmente la raccolta di fotografie e ricordi rivolta a residenti, turisti storici e a chiunque abbia vissuto l’epopea di quel borgo nato dal sogno di un nobile spagnolo alla fine degli anni ’50.

In vista del 2026, il Comune di Palau ha lanciato un appello ai cittadini e ai frequentatori storici del paese: foto e testimonianze inedite per celebrare il fondatore di Porto Rafael.

Il fascino di un’epoca: cosa si cerca.

L’obiettivo è documentare non solo l’evoluzione architettonica del borgo, ma soprattutto l’atmosfera irripetibile creata da Neville. Il Comune e la casa editrice incaricata cercano materiale che riguardi: l’uomo e l’artista: momenti di vita quotidiana del Conte, la sua attività creativa e i suoi incontri a Palau. Il cantiere del sogno: immagini storiche della costruzione di Porto Rafael a partire dal 1961, con focus sulla celebre Piazzetta e sul “Municipio”.

Il respiro internazionale: scatti che ritraggano i personaggi del jet-set e il fermento culturale che, sin dal 1958, ha reso questo angolo di Gallura una meta iconica nel mondo. “Porto Rafael non è solo un luogo geografico, ma un’eredità culturale. Con questo libro vogliamo cristallizzare i ricordi di chi ha visto nascere quella magia.”

L’iniziativa non si esaurirà tra le pagine di carta. Il materiale raccolto confluirà infatti in un archivio digitale innovativo, consultabile dai visitatori tramite QR Code posizionati nei luoghi simbolo del borgo. Un ponte tecnologico tra la storia del passato e le generazioni future.

Come contribuire al progetto

Tutti coloro che conservano nei propri cassetti o album di famiglia scatti inediti possono partecipare attivamente alla creazione del volume. Requisiti: le foto devono essere in alta risoluzione. Invio: il materiale, accompagnato dalla necessaria liberatoria per l’uso, va inviato via email a: redazione@taphros.it. Coordinamento: la gestione editoriale e l’archiviazione sono affidate alla casa editrice Taphros, che curerà la selezione delle immagini più significative.

Palau si prepara così a celebrare il suo “Conte” nel 2026, trasformando i ricordi privati in un patrimonio storico condiviso da tutta la comunità.

