Tre ore di intervento per i vigili del fuoco a Punta Sardegna

Non riuscivano a tornare all’auto e si sono persi a Punta Sardegna, per recuperarli sono intervenuti i vigili del fuoco. Quattro giovani turisti, armati di sdraio e ombrelloni, dopo una giornata di mare nella zona di Costa Serena sono risaliti a piedi per raggiungere le auto. Ma non ci sono riusciti e si sono persi tra la vegetazione di Punta Sardegna.

Verso le 21 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Arzachena. Quando ormai era calato il sole sulle Bocche di Bonifacio sono riusciti a localizzarli e raggiungerli. A quel punto li hanno accompagnati fino al punto dove avevano lasciato l’auto, infreddoliti ma felici di aver portato a termine l’avventura. Per i vigili del fuoco l’intervento è durato tre ore e si è concluso con una foto di gruppo coi giovani bagnanti dispersi.

