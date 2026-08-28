Gira con un coltello nel centro di Olbia: denunciato tunisino

Un uomo è stato denunciato per il possesso di un coltello a Olbia.

Il 26 agosto, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia hanno arrestato un uomo di 46 anni di nazionalità tunisina, sorpreso in possesso di un coltello a serramanico durante un controllo di routine. L’intervento è scattato in pieno centro cittadino, lungo Corso Umberto I, nell’ambito di un’operazione straordinaria di vigilanza e prevenzione del territorio finalizzata a garantire la sicurezza pubblica nelle aree maggiormente frequentate. Durante la perquisizione personale, i militari di Olbia hanno rinvenuto l’arma bianca, portata dall’uomo senza alcun giustificato motivo.

L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro e il 46enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Tempio Pausania per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. La posizione dell’indagato è ora gravata dal recente inasprimento delle sanzioni penali introdotto dalle ultime normative in materia di sicurezza pubblica, che hanno innalzato i minimi e i massimi edittali: la pena prevista per questa fattispecie di reato spazia oggi da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Il 46enne dovrà ora affrontare il conseguente procedimento penale.

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