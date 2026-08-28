Regolamento CE 261/2004: cosa cambia con la riforma sui diritti dei passeggeri

Luglio 2026 potrebbe rivelarsi un mese di svolta per chiunque prenda un aereo. Tra il 7 e il 13 del mese, Parlamento Europeo e Consiglio UE hanno dato il via libera a una serie di modifiche attese da tempo al Regolamento CE 261/2004. Si chiude così un dibattito andato avanti per oltre un decennio, ridisegnando le tutele per i passeggeri che si ritrovano bloccati in aeroporto tra ritardi e cancellazioni.

Cosa cambia con la riforma del Regolamento CE 261/2004?

Più trasparenza a monte: Le compagnie dovranno spiegare subito i motivi del disservizio, inviare i moduli per il reclamo entro 4 giorni ed esplicitare il prezzo reale dei biglietti fin dal primo clic, bagaglio a mano incluso.

Le compagnie dovranno spiegare subito i motivi del disservizio, inviare i moduli per il reclamo entro 4 giorni ed esplicitare il prezzo reale dei biglietti fin dal primo clic, bagaglio a mano incluso. Addio alla regola del No-Show: Saltare il volo di andata non comporterà più la cancellazione automatica del biglietto di ritorno.

Saltare il volo di andata non comporterà più la cancellazione automatica del biglietto di ritorno. Rimborsi diretti e tempi stretti: Chiedere indietro i soldi significa riceverli in denaro e in modo automatico. Il passeggero ha 9 mesi per fare richiesta, la compagnia appena 30 giorni per saldare il conto.

Chiedere indietro i soldi significa riceverli in denaro e in modo automatico. Il passeggero ha 9 mesi per fare richiesta, la compagnia appena 30 giorni per saldare il conto. Cosa resta invariato: Non cambiano gli indennizzi base, da 250 a 600 euro, le 2 ore di attesa per l’assistenza al gate e la scelta tra rimborso o riprotezione su un nuovo volo.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedeva la vecchia norma e come cambiano le regole del gioco.

Come funzionava il Regolamento CE 261/2004 (Prima della riforma)

La cornice di partenza è chiara: il Regolamento CE 261 si applica a tutti i voli in partenza da uno scalo UE e a quelli gestiti da compagnie europee in arrivo nel Vecchio Continente.

Fino a oggi l’architettura della legge si è basata su tre capisaldi, ampiamente documentati anche dagli esperti del portale AirHelp:

La compensazione pecuniaria: Se il volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso, accumula più di 3 ore di ritardo o viene negato l’imbarco per overbooking, scatta un indennizzo compreso tra 250 e 600 euro, calcolato a seconda della distanza da percorrere. L’assistenza a terra: Raggiunte le 2 ore di ritardo, la compagnia deve farsi carico del passeggero offrendo cibo, bevande, chiamate, ed eventualmente una sistemazione in albergo con transfer incluso se il volo slitta al giorno dopo. La scelta sul biglietto: Superate le 5 ore di attesa, scatta il diritto a rinunciare al viaggio ottenendo il rimborso, totale o parziale, oppure un imbarco alternativo verso la meta finale.

Ambito di applicazione: quali voli sono coperti dall’EC 261?

Non tutti lo sanno, ma la copertura dell’EC 261 va ben oltre i classici confini europei. Protegge infatti chi viaggia in Islanda, Norvegia, Svizzera e nelle cosiddette “regioni ultraperiferiche”, dalle Canarie fino alla Martinica, Guadalupa o Azzorre.

Ovviamente rientrano nella tutela anche i tratti internazionali, a patto che si decolli da un aeroporto comunitario o che l’operatore che gestisce la tratta verso l’Europa abbia sede nell’UE.

Circostanze eccezionali: quando non sono previsti risarcimenti?

C’è però un punto su cui le compagnie hanno spesso fatto leva: le circostanze eccezionali. Se il disservizio nasce da fattori fuori dal controllo del vettore, pensiamo a un fortunale improvviso, scenari di guerra o scioperi del personale aeroportuale come i controllori di volo, l’obbligo di risarcimento decade.

Discorso completamente diverso se il blocco dipende da guasti tecnici all’aeromobile o da uno sciopero dei piloti o dell’equipaggio della compagnia stessa: in questi casi la responsabilità resta del vettore e il passeggero va indennizzato.

Direttive su rimborso biglietti e riprotezione sul primo volo disponibile

Di fronte a una cancellazione non imputabile a cause di forza maggiore, la scelta spetta al viaggiatore: farsi riproteggere sul primo volo utile per la destinazione oppure chiedere i soldi indietro. E c’è un dettaglio fondamentale: se l’alternativa proposta dalla compagnia viene rifiutata perché non idonea, il rimborso del biglietto originale non annulla il diritto a richiedere anche il risarcimento economico previsto per il disagio.

Le novità della riforma di luglio 2026: cosa cambia per i passeggeri

Approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento Europeo, con 646 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti, la nuova riforma entrerà in vigore 20 giorni dopo il passaggio in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento, i vettori avranno esattamente un anno di tempo per allinearsi alle nuove direttive.

L’impianto storico non viene smantellato: soglie economiche, diritti di assistenza a 2 ore e scelta tra volo alternativo o incasso del biglietto rimangono fermi. Ma sull’operatività quotidiana le cose cambiano parecchio.

Per chi decide di rinunciare al volo, il rimborso dovrà essere accreditato in denaro contante e in forma automatica, senza costringere l’utente a snervanti trafile o voucher indesiderati. Cambiano radicalmente anche i tempi del contenzioso: il viaggiatore avrà fino a 9 mesi di tempo per inoltrare la richiesta di compensazione, e la compagnia sarà costretta a rispondere, pagando o motivando formalmente l’eventuale diniego per cause eccezionali, entro e non oltre 30 giorni.

Nuovi obblighi per le compagnie aeree: trasparenza, no-show e tariffe

Il vero giro di vite della riforma riguarda la condotta commerciale e informativa dei vettori aerei, chiamati a una gestione decisamente più trasparente dei disservizi.

Trasparenza informativa e moduli standard

Niente più comunicazioni vaghe in aeroporto: le compagnie dovranno spiegare chiaramente e tempestivamente cosa sta succedendo. Inoltre, entro 4 giorni dall’evento dovranno inviare per via telematica ai passeggeri coinvolti un modulo di richiesta standardizzato, valido in tutta l’Unione Europea, per agevolare le pratiche di reclamo.

Divieto della clausola di No-Show

Viene finalmente archiviata la controversa prassi del no-show. Se per qualsiasi motivo un passeggero non dovesse utilizzare il biglietto di andata, la compagnia non potrà più annullare d’ufficio la prenotazione per il volo di ritorno negandogli l’imbarco.

Chiarezza sulle tariffe e bagaglio a mano

Basta brutte sorprese alla cassa online: il prezzo mostrato all’inizio della prenotazione dovrà essere quello reale e finale. Dovrà includere fin da subito ogni balzello accessorio e, soprattutto, la tariffa per il bagaglio a mano consentito a bordo.

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