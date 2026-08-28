Lo trovano drogato alla guida: denunciato 45enne a Olbia

Un 45enne a Olbia è finito nei guai per guida sotto effetto di droga.

Un 45enne, residente a Olbia, è stato trovato alla guida sotto effetto di droga. Durante un controllo, i carabinieri di Olbia, hanno fermato l’auto dell’uomo e lo hanno sottoposto a un controllo. Gli accertamenti tossicologici svolto presso l’Ospedale

Giovanni Paolo II hanno confermato che l’uomo aveva assunto sostanze stupefacenti.

Così militari lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria ed hanno provveduto al sequestro del mezzo ed al ritiro della patente di guida. Anche questo episodio si inserisce nella più ampia attività di controllo capillare del territorio e nel rafforzato dispositivo di sicurezza predisposto per la stagione estiva, con particolare attenzione all’abitato olbiese ed alle zone del centro storico.

Altri arresti nel territorio.

Lo stesso giorno, il 26 agosto, i carabinieri hanno denunciato altre tre persone per vari reati. Un 34enne a Golfo Aranci è finito alla sbarra per maltrattamenti in famiglia, mentre a Olbia veniva arrestati altri due uomini, uno per furto e l’altro per possesso di un’arma da taglio. Una giornata impegnativa per i militari che, grazie alla loro presenza, hanno rafforzato la sicurezza nel territorio gallurese.

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