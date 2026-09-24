Pensionati e tecnologia, la svolta digitale in Gallura

La svolta digitale dei pensionati della Gallura.

La digitalizzazione sta modificando anche le abitudini dei pensionati della Gallura, con un numero crescente di over 65 che preferisce ricevere la pensione attraverso strumenti di pagamento e risparmio, evitando il tradizionale ritiro in contanti allo sportello. Il dato più significativo arriva da due uffici postali del territorio: Nuchis e Vaccileddi, dove il 100% dei pensionati ha optato per l’accredito della pensione su Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio o Postepay Evolution.

Un cambiamento che testimonia una maggiore familiarità con gli strumenti digitali anche tra le fasce della popolazione considerate meno abituate alla tecnologia. L’utilizzo di questi servizi consente infatti di gestire con maggiore autonomia le proprie disponibilità, affiancando alle modalità tradizionali nuovi strumenti per operazioni e pagamenti. Nonostante la crescita dell’utilizzo dei servizi digitali, l’ufficio postale continua a rappresentare un punto di riferimento importante per la popolazione. La presenza dei cittadini agli sportelli rimane infatti significativa, anche per la progressiva estensione dei servizi disponibili.

Oltre alle attività legate al risparmio e ai pagamenti, negli uffici è possibile accedere anche ai servizi del progetto Polis, tra cui la richiesta del passaporto e il rilascio di certificati della Pubblica Amministrazione. Gli uffici postali continuano così a svolgere una funzione di prossimità, soprattutto nei territori dove rappresentano uno dei principali punti di accesso ai servizi. La trasformazione riguarda anche le generazioni più anziane. In Gallura sono infatti oltre 1.200 gli over 80 che utilizzano l’app “P“ di Poste Italiane, una piattaforma che permette di accedere a diversi servizi direttamente dallo smartphone.

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